В амурской детской больнице заразили гепатитом С 169 маленьких пациентов
Роспотребнадзор завершил расследование по фактам заражения детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, которая располагается в Благовещенске. По данным ведомства, всего гепатитом из-за халатности медперсонала были заражены 169 детей
Роспотребнадзор завершил расследование по фактам заражения детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, которая располагается в Благовещенске. По данным ведомства, всего гепатитом из-за халатности медперсонала были заражены 169 детей. Причем первые случаи заражения произошло еще в начале нулевых годов.
Ранее точное число зараженных гепатитом пациентов благовещенской детской больницы не называлось. По данным СМИ, пострадавших было не менее 150 человек.
Русская служба ВВС со ссылкой на акт проверки Роспотребнадзора сообщает, что большинство пострадавших детей (167 человек) лежали в онкогематологическом отделении больницы, еще двое детей лечились в хирургическом отделении. Наиболее вероятный источник вируса - ребенок, которому поставили диагноз «гепатит С» в октябре 2000 года. С 2005 по 2018 год новые случаи гепатита С в отделении стали ежегодно увеличиваться.
По данным санитарного ведомства, дети не могли заразиться во время переливания крови, а также от родственников или сотрудников больницы. Вирус гепатита С обнаружили у шести сотрудников больницы, но эпидемиологическая связь отсутствует. Большинство обследованных родителей оказались здоровы.
Причинами заражения стали нарушения санитарных норм и повторное использование одноразовых медицинских инструментов. Проверяющие выяснили, что медицинское учреждение не было в достаточной мере обеспечено антисептиками и расходным материалом. Например, в 2018 году в отделении онкогематологическом израсходовали 700 одноразовых картонных лотков, а требовалось около 18 тысяч.
Согласно правилам, больница должна была экстренно сообщить в Роспотребнадзор о новых случаях гепатита С, однако руководство учреждения сообщило о 31 ребенке с опозданием от двух дней до года в устной форме. В письменной форме данные по 34 детям были получены только в 2019 году.
По факту заражения детей возбуждено 14 административных дел, в том числе шесть в отношении больницы. В конце 2018 года СК завел уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).
Руководство амурской детской больницы отрицает факты заражения детей гепатитом С. По версии главного врача, выявление новых случаев гепатита С связано с «улучшенным качеством диагностики».