Санкт-Петербург могут лишить четырех матчей Евро-2020 из-за нового допинг-скандала
Россия может лишиться права на проведение четырех матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Причина возможных санкций – подозрения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов
Россия может лишиться права на проведение четырех матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Причина возможных санкций – подозрения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов.
Издание Daily Mail сообщает, что четыре матча Евро-2020, которые должны пройти в Санкт-Петербурге, могут перенести в другую страну, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это может произойти из-за махинаций с допинг-пробами в московской антидопинговой лаборатории.
Вопрос о статусе РУСАДА будет рассмотрен в декабре. Британские журналисты сообщают о поступившей в WADA рекомендации признать Россию виновной в нарушении антидопинговых правил.
В случае лишения РУСАДА статуса, WADA может запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, а также лишить права проводить спортивные турниры международного уровня.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что в базу данных московской лаборатории перед ее передачей экспертам WADA было внесено более тысячи изменений.