«Матери политзаключенных» попросили президента остановить репрессии
Участницы нового общественного движения, чьи дети находятся под следствием или уже осуждены по политическим делам, собрались на Старой площади, чтобы достучаться до власти
Участницы нового общественного движения, чьи дети находятся под следствием или уже осуждены по политическим делам, собрались на Старой площади, чтобы достучаться до власти.
В недавно образованное движение «Матери политзаключенных» вошли женщины, чьи сыновья и дочери подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам. Сегодня они собрались вместе у здания АП, чтобы передать обращение к президенту страны. В нем они требуют провести профессиональное и непредвзятое расследование с привлечением опытных экспертов по делам, фигурантами которых являются их дети. Также женщины надеются, что вмешательство высшей власти сможет впоследствии обеспечить принятие судами честных, правовых, политически не мотивированных, адекватных решений, соответствующих не только букве, но и духу закона.
«Мы обеспокоены не только судьбами наших детей и родственников, но и тем, что происходящие беспредел и беззаконие, совершаемые на глазах всей страны, подрывают доверие граждан к институту правосудия и институту государства в целом. Это, по нашему мнению, негативно сказывается на стабильности и процветании нашей страны, а также вносит раскол в общество», - говорится в обращении.
Женщины просят главу государство направить ходатайства генпрокурору РФ об инициации проверки работы Следственного Комитета по данным делам, в прокуратуру и президиум коллегии судей об инициации проверки правомерности принятия судами решений по и лично проконтролировать правомерность и процессуальную корректность ведения СК, ФСБ вышеуказанных дел.
Кроме того, в одном из пунктов обращения предлагается инициировать создание комиссии из депутатов и уважаемых общественных деятелей, включая представителей родственников фигурантов, по наблюдению за ходом всех вышеуказанных дел и выявлению нарушений в ходе расследования и судопроизводства с последующим наказанием всех виновных в неправомерных и неконституционных действиях.
В конце обращения стоят строки, которые можно назвать криком души матерей, на чью долю выпал тяжкие испытания:
«Десятки матерей, с окровавленными сердцами от репрессий творимых нашей правоохранительной системой, обращаются к Вам! Услышьте нас!». С таким обращением в Москву приехали родные фигурантов громких политических дел со всей страны – «Московского дела», «Ростовского дела», «Дела Сети», «Дела Нового Величия», «Дела Азата Мифтахова», «Дела Александра Шестуна», «Дела Егора Метлина», «Дела по запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир».
На самом документе стоят следующие подписи: Семенова Зоя («Дело Александра Шестуна»), Севостьянова Наталья («Дело Новое Величие»), Нурлыгаянова Миляуша («Уфимская 20-ка»), Хусаинова Гульнур Фанзамановна («Дело Азата Мифтахова»), Чернова Татьяна («Дело Сети»), Шафиева Светлана («,Салаватская 5-ка»), Баршай Михаил («Московское дело»), Метлин Михаил («Дело Егора Метлина»), Валиуллина Гульсина («Казанская 8-ка»), Лесных Елена («Московское дело»), Гилязова Айгуль (Челябинск), Мартинцова Галина («Московское дело»), Беглец Людмила («Московское дело»), Дильмухаметова Агиляш («Дело Айрата Дильмухаметова»), Рыжова («Дело Сергея Рыжова»), Павликова Юлия, мама Константина Котова.
Встреча матерей политзаключенных привлекла внимание огромного количества российской и иностранной прессы, корреспонденты разных изданий смогли пообщаться с родителями и получить интересующие комментарии.