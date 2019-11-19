Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
19 ноября 13:58

Жители Сегежа сообщили о выпавшем желтом снеге и массовой гибели птиц

12–13 ноября жители Сегежа сообщили о «желтом тумане» и желтом снеге, который выпал в разных районах города. После этого стали поступать сообщения о гибели птиц. Горожане подкрепили свои сообщения соответствующими фотографиями

Жители Сегежа сообщили о выпавшем желтом снеге и массовой гибели птиц
Фото: ВКонтакте/Сегежа online

Жители карельского города Сегежа сообщили о выпавшем желтом снеге и массовой гибели птиц. Власти уверяют, что экологическая обстановка в городе соответствует нормам.

12–13 ноября жители Сегежа сообщили о «желтом тумане» и желтом снеге, который выпал в разных районах города. После этого стали поступать сообщения о гибели птиц. Горожане подкрепили свои сообщения соответствующими фотографиями.

Граждане считают причиной экологических проблем выбросы местного целлюлозно-бумажного комбината. На заводе своей вины не признают и утверждают, что все экологические показатели в норме. Чиновники также успокаивают жителей города тем, что никакой экологической катастрофы не произошло.

В Роспотребнадзоре в свою очередь заверили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Сегеже не выявлено. При этом власти не смогли никак объяснить причину появления желтого снега и гибели птиц.

Жители Сегежа после заявлений властей создали петицию на сайте change.org на имя президента Владимира Путина, в котором потребовали разрешить экологическую проблему, которая существует уже долгие годы.

Авторы петиции рассказали, что в городе происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который образует туманы с едким запахом. Вода из крана часто идет коричневого цвета с плохим запахом. «Город травят, сообщая, что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное. У нас погибают птицы, осадки идут с желтыми химическими отходами, это катастрофа. Здесь нет ничего в пределах нормы», - заявляют жители Сегежа.

Материалы по теме
Телеканал «Россия 1» отказался от записи программы об экологической катастрофе в Киселевске
«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
Сейчас на главной
«Матери политзаключенных» попросили президента остановить репрессии
политические репрессии
«Матери политзаключенных» попросили президента остановить репрессии
Участницы нового общественного движения, чьи дети находятся под следствием или уже осуждены по политическим делам, собрались на Старой площади, чтобы достучаться до власти
Алине Кабаевой и ее родственникам принадлежит недвижимость стоимостью 1,25 млрд рублей
доходы чиновников
Алине Кабаевой и ее родственникам принадлежит недвижимость стоимостью 1,25 млрд рублей
Экс-депутат Госдумы и председатель совета директоров «Национальной медиагруппы» Алина Кабаева приобрела участок в 25 соток на элитном Рублево-Успенском шоссе Московской области
Авторская колонка
Кого убивает «Аль-Каида»?
«Согласно исследованию, проведённому военной академией США Вест-Пойнт, подавляющее большинство (88 %) жертв терактов «Аль-Каиды» в 2004—2008 гг. — не граждане западных стран, в основном это иракцы». Удивляют ли меня эти цифры? Нет. Совершенно обычная для тоталитарных сект и режимов ситуация
Авдерин Валерий
Нарисуем, пусть живут
строительство
Нарисуем, пусть живут
Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал коллег завершить запланированные работы по развитию инфраструктуры в Подмосковье до конца 2019 г. В первую очередь, речь идёт о строительстве развязки на Волоколамском и Ильинском шоссе в Красногорске, моста в Щёлкове, путепровода в Балашихе
Сотовых операторов обяжут предоставлять судебным приставам данные о звонках и переписке абонентов
ФССП
Сотовых операторов обяжут предоставлять судебным приставам данные о звонках и переписке абонентов
Министерство юстиции России разработало законопроект, который обязывает операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных звонках и sms-сообщениях своих клиентов
«МГУ не может больше молчать»
высшее образование
«МГУ не может больше молчать»
Студенты, аспиранты и педагоги Московского государственного университета создали петицию с требованием вернуть выборы ректора. На сегодняшний день эту петицию подписали уже более 500 человек
Жалобу о давлении на свидетелей по делу Шестуна будут рассматривать те, кого и обвиняют в давлении
александр шестун
Жалобу о давлении на свидетелей по делу Шестуна будут рассматривать те, кого и обвиняют в давлении
Свидетели по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна неоднократно жаловались на давление со стороны силовиков
Исправительная судоверфь
ФСИН
Исправительная судоверфь
Импровизированную судоверфь в нижнетагильской колонии обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые получили жалобу от одного из осужденных, которому за работу не заплатили ни рубля
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем. Но только для чиновников
Новый год
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем. Но только для чиновников
Сергей Жвачкин сообщил, что решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе сотрудников женского пола. Он отметил, что именно на женщин ложится основная тяжесть подготовки к Новому году
Активистов «Гринпис» задержали за акцию в Москва-реке против вылова китообразных
китовая тюрьма
Активистов «Гринпис» задержали за акцию в Москва-реке против вылова китообразных
В Москве около Кремлевской набережной полицейские задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову и активистов экологической организации «Гринпис»
Общество
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали скорое наступление «нормальной зимы»
Господствующий над центральной частью России антициклон приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание начнется 19 ноября, но сильных морозов пока не ожидается
Евросоюз одобрил упрощение процедуры выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии
Евросоюз
Евросоюз одобрил упрощение процедуры выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии
В этом соглашении также изложены различные аспекты «развивающихся» отношений ЕС и Белоруссии. Речь идет о таких вопросах, как права человека, смертная казнь и проведение реформ в Белоруссии
Циничное ущемление публичных интересов
департамент транспорта москвы
Циничное ущемление публичных интересов
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на установленные в Москве камеры «Стрит Фалькон», которые штрафуют водителей за нарушение правил остановки
Социологи сообщили о снижении симпатии россиян к Владимиру Путину
Владимир Путин
Социологи сообщили о снижении симпатии россиян к Владимиру Путину
«Левада-центр» зафиксировал снижение симпатии россиян к Владимиру Путину и рост равнодушия к президенту. Согласно последнему опросу общественного мнения, симпатию к главе государства испытывают только 24% граждан
Коллекторы попросили законодателей запретить должникам унижать их честь и достоинство
коллекторы
Коллекторы попросили законодателей запретить должникам унижать их честь и достоинство
Сотрудники коллекторских агентств предложили законодательно запретить гражданам-должникам вводить взыскателей в заблуждение, а также унижать их честь и достоинство
Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС
топливо
Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила о превышении нормы недолива топлива на автозаправочных комплексах. Фактический недолив превышает норму в 2-3 раза
Общероссийский народный фронт предложил запретить продажу алкоголя после 22.00
алкоголь
Общероссийский народный фронт предложил запретить продажу алкоголя после 22.00
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила в Минздрав, Минтруда и другие ведомства письмо с предложением сократить срок продажи алкогольных напитков
В Элисте прошел двухтысячный митинг с требованием отставки главы города Дмитрия Трапезникова
мэры
В Элисте прошел двухтысячный митинг с требованием отставки главы города Дмитрия Трапезникова
В Элисте в воскресенье состоялся согласованный митинг, участники которого в очередной раз требовали отправить в отставку руководителя городской администрации Дмитрия Трапезникова