Жители Сегежа сообщили о выпавшем желтом снеге и массовой гибели птиц
12–13 ноября жители Сегежа сообщили о «желтом тумане» и желтом снеге, который выпал в разных районах города. После этого стали поступать сообщения о гибели птиц. Горожане подкрепили свои сообщения соответствующими фотографиями
Жители карельского города Сегежа сообщили о выпавшем желтом снеге и массовой гибели птиц. Власти уверяют, что экологическая обстановка в городе соответствует нормам.
12–13 ноября жители Сегежа сообщили о «желтом тумане» и желтом снеге, который выпал в разных районах города. После этого стали поступать сообщения о гибели птиц. Горожане подкрепили свои сообщения соответствующими фотографиями.
Граждане считают причиной экологических проблем выбросы местного целлюлозно-бумажного комбината. На заводе своей вины не признают и утверждают, что все экологические показатели в норме. Чиновники также успокаивают жителей города тем, что никакой экологической катастрофы не произошло.
В Роспотребнадзоре в свою очередь заверили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Сегеже не выявлено. При этом власти не смогли никак объяснить причину появления желтого снега и гибели птиц.
Жители Сегежа после заявлений властей создали петицию на сайте change.org на имя президента Владимира Путина, в котором потребовали разрешить экологическую проблему, которая существует уже долгие годы.
Авторы петиции рассказали, что в городе происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который образует туманы с едким запахом. Вода из крана часто идет коричневого цвета с плохим запахом. «Город травят, сообщая, что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное. У нас погибают птицы, осадки идут с желтыми химическими отходами, это катастрофа. Здесь нет ничего в пределах нормы», - заявляют жители Сегежа.