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19 ноября 12:45

Алине Кабаевой и ее родственникам принадлежит недвижимость стоимостью 1,25 млрд рублей

Экс-депутат Госдумы и председатель совета директоров «Национальной медиагруппы» Алина Кабаева приобрела участок в 25 соток на элитном Рублево-Успенском шоссе Московской области

Алине Кабаевой и ее родственникам принадлежит недвижимость стоимостью 1,25 млрд рублей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, экс-депутат Госдумы и председатель совета директоров «Национальной медиагруппы» Алина Кабаева приобрела участок в 25 соток на элитном Рублево-Успенском шоссе Московской области. Примерная рыночная стоимость этого участка составляет 655 млн рублей.

«Открытые медиа» сообщают, что до июля 2018 года вся недвижимость семьи Алины Кабаевой в основном была записана на ее родственников. По данным агентства Reuters, семья бывшей гимнастки владеет участком в 45 соток и двумя особняками в «Успенском». Собственницей этих объектов является бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина.

Летом 2018 года, согласно данным Росреестра, Алина Кабаева стала собственницей 25 соток в «Успенском». Этот участок ей продал фигурист Антон Сихарулидзе. Недвижимость была приобретена по рыночной цене.

«Открытые медиа» также выяснили, что в 2010 году мать гимнастки Любовь Кабаева оформила в аренду на 49 лет участок в сочинском селе Эсто-Садок, где располагаются горнолыжные курорты. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда, который рассматривал спор между властями Сочи и арендатором из-за повышения тарифа. В ходе разбирательства выяснилось, что арендатору участок обходится в 101,5 тысячи рублей в год, а мэрия хотела повысить плату в 20 раз. Свое решение чиновники обосновали действующими рыночными ценами на землю.

Всего на Алину Кабаеву и ее близких родственников оформлены шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, два дома и 70 соток земли. Общая стоимость недвижимости составлять около 1,25 млрд рублей.

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