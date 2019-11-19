Сотовых операторов обяжут предоставлять судебным приставам данные о звонках и переписке абонентов
Министерство юстиции России разработало законопроект, который обязывает операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных звонках и sms-сообщениях своих клиентов
Министерство юстиции России разработало законопроект, который обязывает операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных звонках и sms-сообщениях своих клиентов.
В ведомстве свою инициативу объяснили необходимостью отслеживать недобросовестных коллекторов, которые «нарушают частоту взаимодействия с должниками», сообщает «КоммерсантЪ».
В настоящее время сотовые операторы отказываются предоставлять сотрудникам ФССП информацию о звонках и сообщениях своих клиентов. Кроме того, Верховный суд РФ в ходе рассмотрения жалобы на коллекторов признал незаконными действия приставов по запросу данных, составляющих тайну связи, без решения суда.
Минюст также предлагает разрешить судебным приставы требовать информацию из бюро кредитных историй (БКИ) для контроля за работой коллекторов.