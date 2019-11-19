Студенты и аспиранты МГУ потребовали вернуть выборы ректора
Студенты, аспиранты и педагоги Московского государственного университета создали петицию с требованием вернуть выборы ректора. На сегодняшний день эту петицию подписали уже более 500 человек
Студенты, аспиранты и педагоги Московского государственного университета создали петицию с требованием вернуть выборы ректора. На сегодняшний день эту петицию подписали уже более 500 человек.
Петиция была создана в связи с подготовкой в Госдуме поправок в законодательство, согласно которым президент сможет неограниченное число раз продлевать сроки полномочий ректоров МГУ и СПбГУ. Студенты ведущего вуза Москвы выступили против «бессменного ректора».
Авторы петиции отмечают, в декабре 2020 года истекает шестой срок ректорства Виктора Садовничего. Он должен будет покинуть занимаемый пост, однако в случае принятия вышеуказанных поправок, он сможет продолжить руководить вузом.
Студенты и аспиранты МГУ напомнили, что на протяжении двух веков университет мог сам избирать своего ректора. Однако в 2009 году г-н Садовничий инициировал отмену автономии и выборности ректора в обмен на продление полномочий еще на два срока. После отмены выборов ректоров у факультетов отобрали право избирать деканов, и заведующих кафедр.
«Университет не может функционировать, когда в его сердце находится отделение полиции и собственный филиал службы государственной безопасности. Силовики открывают дверь в кабинет назначаемому силовиками ректору ногой. Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели МГУ становятся фигурантами абсурдных уголовных дел, сюжет которых не пришел бы в голову Францу Кафке. Система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения убивают творческую атмосферу для научных исследований. МГУ не может больше молчать», - говорится в петиции.