В нижнетагильской колонии арестанты построили яхту для силовика за 10 млн рублей
Импровизированную судоверфь в нижнетагильской колонии обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые получили жалобу от одного из осужденных, которому за работу не заплатили ни рубля
Осужденные исправительной колонии №12 Нижнего Тагила построили яхту по заказу одного из местных полковников. Стоимость судна оценивается в 10 млн рублей.
Импровизированную судоверфь в нижнетагильской колонии обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые получили жалобу от одного из осужденных. Григорий Чункин после выхода на свободу сообщил, что администрация ИК-12 оставила его без зарплаты после постройки яхты.
Изначально за работу на «верфи» заключенным обещали платить зарплату, но денег ни так и не получили. Когда арестант отказался продолжать строительство яхты бесплатно, его на пять суток поместили в ШИЗО.
Правозащитники и сотрудники прокуратуры приехали в колонию с проверкой и обнаружили недостроенную яхту. Прокуратура направила в Пенсионный фонд запрос о поступлении взносов от трудовой деятельности заключенных, но из этого ведомства пришел отрицательный ответ, сообщает Baza.
В УФСИН по Свердловской области заявили, что строительство яхты велось в соответствии со всеми установленными законом требованиями, а труд строителей был полностью оплачен. Однако через год заказчик прекратил финансирование, поэтому работы были приостановлены.
По данным Baza, яхту заказал полковник нижнетагильского ОМОНа Дмитрии Зудов.