Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
18 ноября 16:17

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем. Но только для чиновников

Сергей Жвачкин сообщил, что решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе сотрудников женского пола. Он отметил, что именно на женщин ложится основная тяжесть подготовки к Новому году

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем. Но только для чиновников
Фото: 4esnok.by

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, сделав последний день 2019 года выходным.

Правда выходной день 31 декабря был введен только для чиновников. Остальных жителей области указ губернатора не касается.

Сергей Жвачкин сообщил, что решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе сотрудников женского пола. Он отметил, что именно на женщин ложится основная тяжесть подготовки к Новому году.

Напомним, что ранее российские власти отказались на законодательном уровне делать 31 декабря выходным днем. «Надо работать», - заявил на этот счет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги: Новый год
Материалы по теме
В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Глава правительства посетовал на длинные новогодние праздники
Сейчас на главной
В нижнетагильской колонии арестанты построили яхту для силовика за 10 млн рублей
ФСИН
В нижнетагильской колонии арестанты построили яхту для силовика за 10 млн рублей
Импровизированную судоверфь в нижнетагильской колонии обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые получили жалобу от одного из осужденных, которому за работу не заплатили ни рубля
Активистов «Гринпис» задержали за акцию в Москва-реке против вылова китообразных
китовая тюрьма
Активистов «Гринпис» задержали за акцию в Москва-реке против вылова китообразных
В Москве около Кремлевской набережной полицейские задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову и активистов экологической организации «Гринпис»
Общество
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали скорое наступление «нормальной зимы»
Господствующий над центральной частью России антициклон приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание начнется 19 ноября, но сильных морозов пока не ожидается
Евросоюз одобрил упрощение процедуры выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии
Евросоюз
Евросоюз одобрил упрощение процедуры выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии
В этом соглашении также изложены различные аспекты «развивающихся» отношений ЕС и Белоруссии. Речь идет о таких вопросах, как права человека, смертная казнь и проведение реформ в Белоруссии
Циничное ущемление публичных интересов
департамент транспорта москвы
Циничное ущемление публичных интересов
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на установленные в Москве камеры «Стрит Фалькон», которые штрафуют водителей за нарушение правил остановки
Социологи сообщили о снижении симпатии россиян к Владимиру Путину
Владимир Путин
Социологи сообщили о снижении симпатии россиян к Владимиру Путину
«Левада-центр» зафиксировал снижение симпатии россиян к Владимиру Путину и рост равнодушия к президенту. Согласно последнему опросу общественного мнения, симпатию к главе государства испытывают только 24% граждан
Коллекторы попросили законодателей запретить должникам унижать их честь и достоинство
коллекторы
Коллекторы попросили законодателей запретить должникам унижать их честь и достоинство
Сотрудники коллекторских агентств предложили законодательно запретить гражданам-должникам вводить взыскателей в заблуждение, а также унижать их честь и достоинство
Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС
топливо
Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила о превышении нормы недолива топлива на автозаправочных комплексах. Фактический недолив превышает норму в 2-3 раза
Общероссийский народный фронт предложил запретить продажу алкоголя после 22.00
алкоголь
Общероссийский народный фронт предложил запретить продажу алкоголя после 22.00
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила в Минздрав, Минтруда и другие ведомства письмо с предложением сократить срок продажи алкогольных напитков
В Элисте прошел двухтысячный митинг с требованием отставки главы города Дмитрия Трапезникова
мэры
В Элисте прошел двухтысячный митинг с требованием отставки главы города Дмитрия Трапезникова
В Элисте в воскресенье состоялся согласованный митинг, участники которого в очередной раз требовали отправить в отставку руководителя городской администрации Дмитрия Трапезникова
Московские полицейские задержали 70 участников турнира по боевым искусствам
боевые искусства
Московские полицейские задержали 70 участников турнира по боевым искусствам
В Москве сотрудники Центра «Э» МВД России сорвали турнир по боевым искусствам, который каждый год проводится в память антифашиста Ивана Хуторского. Силовики задержали около 70 участников и гостей соревнования
Главная беда России - пьянство
ДТП
Главная беда России - пьянство
Главными причинами смертности на дорогах России являются управление транспортом в нетрезвом виде и использование телефонов за рулем. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA)
YouTube заблокировал расследование об элитной недвижимости депутата Александра Ремезкова
доходы чиновников
YouTube заблокировал расследование об элитной недвижимости депутата Александра Ремезкова
Портал YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова
«Аэрофлот» из-за роста цен на топливо впервые урезал расходы на свой пиар
авиакомпании
«Аэрофлот» из-за роста цен на топливо впервые урезал расходы на свой пиар
Авиакомпания почти в два раза сократила расходы на собственный пиар. До настоящего времени национальный перевозчик всегда имел самый большой бюджет информационное сопровождение и рекламу
Градозащитники подали коллективный иск против мэра Москвы Сергея Собянина
градозащитники
Градозащитники подали коллективный иск против мэра Москвы Сергея Собянина
В Тверской райсуд Москвы поступил коллективный иск к мэру столицы Сергею Собянину и вице-мэру Марату Хуснуллину. Иск подали столичные активисты из-за бездействия руководителей города в связи со сносом киноцентра «Соловей»
После выборов можно все!
общественный транспорт
После выборов можно все!
На сайте Смольного сообщается, что новые тарифы вступают в силу 1января 2020 года. Так, разовая поездка на наземном транспорте обойдется жителями гостям города в 50 рублей, а в метро - 55 рублей. Стоимость проездных билетов вырастет на 4%
ГИБДД начала охоту на тонировку: сажают на 5 суток
ГИБДД
ГИБДД начала охоту на тонировку: сажают на 5 суток
За десять месяцев 2019 г. полицейские при помощи специальных приборов выявили уже 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки
Авторская колонка
Я не знаю, что вы думаете про министра культуры Владимира Мединского. Но вот он вами – недоволен
Какие-то вы непоследовательные. Фильм «Джокер» понравился? Понравился – вы все его смотрели и хвалили. Тогда какие у вас претензии к профессору Соколову, который расчленил студентку?
Яшин Илья