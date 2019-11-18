18 ноября 16:17
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем. Но только для чиновников
Сергей Жвачкин сообщил, что решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе сотрудников женского пола. Он отметил, что именно на женщин ложится основная тяжесть подготовки к Новому году
Фото: 4esnok.by
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, сделав последний день 2019 года выходным.
Правда выходной день 31 декабря был введен только для чиновников. Остальных жителей области указ губернатора не касается.
Сергей Жвачкин сообщил, что решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе сотрудников женского пола. Он отметил, что именно на женщин ложится основная тяжесть подготовки к Новому году.
Напомним, что ранее российские власти отказались на законодательном уровне делать 31 декабря выходным днем. «Надо работать», - заявил на этот счет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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