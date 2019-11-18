Активистов «Гринпис» задержали за акцию в Москва-реке против вылова китообразных
В Москве около Кремлевской набережной полицейские задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову и активистов экологической организации «Гринпис»
В Москве около Кремлевской набережной полицейские задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову и активистов экологической организации «Гринпис». Они проводили в Москва-реке акцию против вылова китообразных, сообщает «Дождь».
Светлана Виданова сообщила, что ее доставили в ОВД «Якиманка». Где находятся задержанные эко-активисты, неизвестно.
В рамках акции против вылова китообразных активисты спустили на воду надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили - больше не ловите». В «Гринпис» сообщили, что хотели таким образом заявить властям о необходимости введения запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях.
Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили сотню белух и косаток для продажи в Китай. Животных долгое время удерживали в вольерах в бухте около Находки, которые журналисты и зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». После обращения международной общественности российские власти распорядились отпустить животных в естественную среду обитания после реабилитации.