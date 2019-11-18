Жителям Москвы и Подмосковья пообещали скорое наступление «нормальной зимы»
Господствующий над центральной частью России антициклон приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание начнется 19 ноября, но сильных морозов пока не ожидается
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о повышении атмосферного давления с 20 ноября и наступлении «нормальной» зимы.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что на этой неделе атмосферное давление будет очень высоким, даже «необычно высоким».
Господствующий над центральной частью России антициклон приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание начнется 19 ноября, но сильных морозов пока не ожидается. Дневная температура в московском регионе в среднем составит на этой неделе минус 3-4 градусов, а ночная - минус 5-10 градусов.
«Наступает нормальная зима», - отметил Роман Вильфанд.