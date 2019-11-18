Депутат Госдумы пожаловался в Кремль на дорожные камеры «Стрит Фалькон»
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на установленные в Москве камеры «Стрит Фалькон», которые штрафуют водителей за нарушение правил остановки
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на установленные в Москве камеры «Стрит Фалькон», которые штрафуют водителей за нарушение правил остановки. Парламентарий отметил, что штрафы получают даже водители, которые остановились вынужденно из-за ДТП или стоят в очереди на парковку.
Камеры типа «Стрит Фалькон» были установлены московскими властями в 2018 году. Такие камеры работают в местах, где запрещена остановка. Чтобы получить штраф в размере 3 тысячи рублей достаточно постоять в зоне действия «Стрит Фалькона» 10 секунд. Чаще всего такие камеры штрафуют таксистов, пока они высаживают или забирают своих клиентов.
Правила дорожного движения включают в себя понятие «вынужденная остановка», однако камеры «Стрит Фалькон» штрафуют всех подряд, даже если автомобиль вынужденно остановился из-за аварии, сообщает «КоммерсантЪ».
Вячеслав Лысаков в своем обращении в Кремль называет такие камеры «капканами», которые не могут распознавать движение транспортного средства с маленькой скоростью или определить реальную причину остановки транспорта. Кроме того, зона действия этих комплексов не обозначена табличкой «Фотовидеофиксация», которые ставятся перед обычными дорожными камерами.
Депутат отметил, что непродуманные решения Департамента транспорта Москвы, которым руководит Максим Ликсутов, делают некомфортной городскую среду, ущемляют права граждан и служат на благо обогащения ООО «ДатаЛайн»» (оператор «Стрит Фальконов»). Г-н Лысаков предупреждает, что столь циничное ущемление публичных интересов может быть использовано оппозицией.
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что установка «Стрит Фальконов» соответствует законодательству и согласована с МВД России, а если штраф был выписан ошибочно, то автомобилист может его оспорить.