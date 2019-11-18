Социологи сообщили о снижении симпатии россиян к Владимиру Путину
«Левада-центр» зафиксировал снижение симпатии россиян к Владимиру Путину и рост равнодушия к президенту. Согласно последнему опросу общественного мнения, симпатию к главе государства испытывают только 24% граждан
Социологи «Левада-центра» зафиксировали снижение симпатии россиян к Владимиру Путину и рост равнодушия к президенту. Согласно последнему опросу общественного мнения, симпатию к главе государства испытывают только 24% населения. В 2017 году таких граждан было 32%, а антирекорд по этому показателю был поставлен в 2013 году (18%).
30% респондентов заявили социологам, что не могут сказать о президенте ничего плохого, а 8% - не смогли сказать «ничего хорошего», 15% настроены по отношению к главе государства нейтрально или безразлично, а 3% признались в своей антипатии к нему и даже отвращении.
Позитивное отношение к Владимиру Путину снизилось с 2017 года на 10%, а нейтрально-дистанцированное выросло на 7% (до 61%).
Социологи объясняют снижение уровня симпатии россиян к Владимиру Путину в первую очередь экономическими проблемами страны и сокращением своих доходов.