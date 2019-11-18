Коллекторы попросили законодателей запретить должникам унижать их честь и достоинство
Сотрудники коллекторских агентств предложили законодательно запретить гражданам-должникам вводить взыскателей в заблуждение, а также унижать их честь и достоинство
Сотрудники коллекторских агентств предложили законодательно запретить гражданам-должникам вводить взыскателей в заблуждение, а также унижать их честь и достоинство. Соответствующие поправки подготовила «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
НАПКА предлагает внести изменения в закон, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию правил о взыскании долгов физических лиц, сообщает «КоммерсантЪ».
Коллекторы отметили, что нынешняя версия закона дает преференции должникам, например, в виде досудебного порядка взыскания долга, а также возмещения должникам убытков и морального вреда. НАПКА предлагает обязать имеющих задолженности граждан не вводить взыскателей в заблуждение, не унижать их честь и достоинство, обязать должника использовать указанный им при получении займа адрес электронной почты. В случае несоблюдения этих требований должники должны возместить потери коллекторам.
В ассоциации коллекторских агентств отметили, что закон должен защищать обе стороны, а не только интересы граждан-должников.