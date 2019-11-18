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18 ноября 08:03

Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила о превышении нормы недолива топлива на автозаправочных комплексах. Фактический недолив превышает норму в 2-3 раза

Минпромторг выявил превышение нормы недолива топлива в большинстве АЗС

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила о превышении нормы недолива топлива на автозаправочных комплексах. Фактический недолив превышает норму в 2-3 раза.

Ведомство провело проверку АЗС и выяснило, что, например, в регионах Центрального ФО недолив составил 50-90 мл на 10 литров топлива. Нормой недолива считается 25 мл на 10 литров топлива, сообщает РБК.

Проверка показала, что бензин автомобилистам недоливают две трети заправочных комплексов. Таким образом, недолив является систематическим явлением, отметили в Минпромторге.

Отметим, что ранее Росстандарт внес в правительство законопроект о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС.

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