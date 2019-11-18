Общероссийский народный фронт предложил запретить продажу алкоголя после 22.00
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила в Минздрав, Минтруда и другие ведомства письмо с предложением сократить срок продажи алкогольных напитков
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила в Минздрав, Минтруда и другие ведомства письмо с предложением сократить срок продажи алкогольных напитков.
Активисты предлагают закрепить в федеральном законодательстве запрет на продажу спиртного после 22.00, который уже давно действует во многих регионах. Сейчас продавать алкоголь запрещено с 23.00 до 8.00.
При этом, считают в ОНФ, регионы смогут вводить и более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на продажу алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий или других массовых мероприятий.
Депутат Госдумы и член ОНФ Николай Говорин в беседе с «Известиями» заявил, что соответствующие меры помогут сократить количество преступлений и «пьяных» аварий.
Между тем, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что введение более жестких ограничений на продажу спиртного повысит спрос на контрафактный алкоголь среди россиян, а также снизит прибыль продавцов.