В Элисте прошел двухтысячный митинг с требованием отставки главы города Дмитрия Трапезникова
В Элисте в воскресенье состоялся согласованный митинг, участники которого в очередной раз требовали отправить в отставку руководителя городской администрации Дмитрия Трапезникова
В Элисте в воскресенье состоялся согласованный митинг, участники которого в очередной раз требовали отправить в отставку руководителя городской администрации Дмитрия Трапезникова - бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
В протестном митинге приняли участие более двух тысяч человек, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей. Манифестанты требовали не только отставки Трапезникова, но и вернуть прямые выборы мэра Элисты и ввести для кандидата в мэры ценз оседлости (он должен прожить в Калмыкии не менее 5 лет).
Портал«Федерал Пресс» сообщает, что в митинге приняли участие бывший глава администрации главы региона Игорь Шалхаков и экс-министр земельных и имущественных отношений республики Пюрвя Мендяев.
Отметим, что протесты с требованием отставки Дмитрия Трапезникова проходят в Элисте с самого его назначения главой администрации. Известно, что его кандидатуру на должность главы Элисты предложил глава Калмыкии Бату Хасиков.