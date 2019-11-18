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Москва
18 ноября 00:29

Московские полицейские задержали 70 участников турнира по боевым искусствам

В Москве сотрудники Центра «Э» МВД России сорвали турнир по боевым искусствам, который каждый год проводится в память антифашиста Ивана Хуторского. Силовики задержали около 70 участников и гостей соревнования

Московские полицейские задержали 70 участников турнира по боевым искусствам
Фото: OK.ru

В Москве сотрудники Центра «Э» МВД России сорвали турнир по боевым искусствам, который каждый год проводится в память антифашиста Ивана Хуторского. Силовики задержали около 70 участников и гостей соревнования. Среди них как минимум пятеро - это несовершеннолетние граждане.

К одному из задержанных правоохранители применили силу, после чего в отделение полиции отдельно от остальных, сообщает «ОВД-Инфо».

Издание «Медиазона» сообщает, что к месту проведения турнира по боевым искусствам  подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа в масках. Сами силовики сообщили, что проводят задержания на основании некой ориентировки, поэтому задержанных пообещали «пробить по базе», переписать и отпустить.

Telegram-канал Antifa jokes сообщает, что задержанных проверяют на причастность к «московскому делу». 

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