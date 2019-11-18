Главными причинами высокой смертности в ДТП назвали использование телефонов и пьянство за рулем
Главными причинами смертности на дорогах России являются управление транспортом в нетрезвом виде и использование телефонов за рулем. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA)
Главными причинами смертности на дорогах России являются управление транспортом в нетрезвом виде и использование телефонов за рулем. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) и спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
Спецпосланник ООН также сообщил, что смертельные аварии на российских дорогах также происходят из-за недостаточно качественного образования водителей и пешеходов и «изъянов в правовом преследовании нарушителей».
Жан Тодт считает, что образованием автомобилистов и пешеходов стоило бы заниматься уже со школьной скамьи. Сотрудник ООН отметил, что многие россияне, например, не считают нужным пристегиваться ремнем безопасности или надевать шлем во время езды на велосипеде, сообщает РИА Новости.
Лидерами по уровню безопасности на дорогах г-н Тодт назвал Швецию, Данию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию, Японию, Австралию и Канаду.