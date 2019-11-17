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17 ноября 13:15

YouTube заблокировал расследование об элитной недвижимости депутата Александра Ремезкова

Портал YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова

YouTube заблокировал расследование об элитной недвижимости депутата Александра Ремезкова
Фото: centro-pol.ru

Портал YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова.

На странице-заглушке появилась подпись о том, что видеозапись заблокировали из-за жалобы на нарушение конфиденциальности. Координатор кубанского штаба Дмитрий Свитнев сообщил, что администрация YouTube не предупредила их о поступившей жалобе. Сейчас штаб разбирается в сложившейся ситуации.

По словам Дмитрия Ситнева, практически все материалы в расследовании об Александре Ремезкове взяты из открытых источников за исключением собственных съемок штаба и записи обыска в доме депутата. Также в расследовании использованы документы из уголовного дела, которые штабу прислали на «черный ящик».

В расследовании штаба сообщается, что Александр Ремезков имеет отношение к частному дому в краснодарском парке 30-летия Победы площадью 3214 кв.м. Оппозиционеры ссылаются на оперативную съемку обыска в этом доме, на которой полицейский находит разрешение от администрации Краснодарского края на стоянку, выписанную на «депутата государственной думы». Далее адвокат Ремезкова сообщает, что его клиент прописан в этом доме.

В расследовании борцов с коррупцией говорится не только об особняке в парке, но и о даче чиновника в Туапсинском районе. Связь этой дачи с Ремезковым подтверждается кадрами из видеороликов его дочери и семейными фотографиями. С именем Ремезкова авторы фильма связывают еще один объект — усадьбу в Динском районе, построенную на землях лесного фонда (строительство на этих землях запрещено), сообщает The Insider.

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