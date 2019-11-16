«Аэрофлот» из-за роста цен на топливо впервые урезал расходы на свой пиар
Авиакомпания «Аэрофлот» почти в два раза сократила расходы на собственный пиар. До настоящего времени национальный перевозчик всегда имел самый большой бюджет информационное сопровождение и рекламу
Авиакомпания «Аэрофлот» почти в два раза сократила расходы на собственный пиар. До настоящего времени национальный перевозчик всегда имел самый большой бюджет информационное сопровождение и рекламу.
Издание The Bell со ссылкой на данные госзакупок сообщает, что за девять месяцев текущего года «Аэрофлот» подписал контракты на продвижение в СМИ и социальных сетях общей стоимостью 491 млн рублей. Для сравнения за тот же период 2018 года на пиар было выделено 921 млн рублей, а за весь прошлый год бюджет на эти цели составил 1,46 млрд рублей.
Источник «Ведомостей» в авиакомпании объяснил двукратное сокращение бюджета на пиар общей оптимизацией расходов в условиях роста цен на авиационное топливо. При этом перевозчик не может все время компенсировать рост цен на авиакеросин повышение стоимости билетов из-за ограниченной платежеспособности пассажиров.