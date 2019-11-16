Градозащитники подали коллективный иск против мэра Москвы Сергея Собянина
В Тверской райсуд Москвы поступил коллективный иск к мэру столицы Сергею Собянину и вице-мэру Марату Хуснуллину. Иск подали 22 столичных активиста из-за бездействия руководителей города в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне
В Тверской райсуд Москвы поступил коллективный иск к мэру столицы Сергею Собянину и вице-мэру Марату Хуснуллину. Иск подали 22 столичных активиста из-за бездействия руководителей города в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.
Ответчиками по иску градозащитников также являются Мосгосстройнадзор, департаменты культуры, культурного наследия и образования мэрии Москвы. В списке истцов – оппозиционный депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич.
Заявители считают, что московские власти нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», не ответив на резолюцию, принятую в ходе митинга в защиту кинотеатра «Соловей». Согласованная акция состоялась 1 декабря 2018 года. Участники митинга не только выступили в защиту кинотеатра, но также потребовали восстановить снесенный дом культуры имени А. С. Серафимовича.
По итогам акции была составлена резолюция, которую активисты направили в мэрию. В нем они потребовали от властей обеспечить соблюдение градостроительного плана города Москвы, запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре и отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского дома культуры.
Чиновники должны были в течение месяца дать ответ на резолюцию, однако активисты его так и не получили.