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Общество
Из Москвы с «любовью» - российский Север сделают свалкой
Санкт-Петербург
15 ноября 16:10

В Петербурге после выборов повысили проезд в общественном транспорте на 10 рублей

На сайте Смольного сообщается, что новые тарифы вступают в силу 1января 2020 года. Так, разовая поездка на наземном транспорте обойдется жителями гостям города в 50 рублей, а в метро - 55 рублей. Стоимость проездных билетов вырастет на 4%

В Петербурге после выборов повысили проезд в общественном транспорте на 10 рублей

В Санкт-Петербурге стоимость проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене увеличится на 10 рублей.

На сайте Смольного сообщается, что новые тарифы вступают в силу 1января 2020 года. Так, разовая поездка на наземном транспорте обойдется жителями гостям города в 50 рублей, а в метро - 55 рублей. Стоимость проездных билетов на любом виде транспорта вырастет на 4%.

В городской администрации сообщили, что подорожание проезда затронет в первую очередь туристов. Полученные от повышения тарифов деньги власти пообещали потратить на расширение парка общественного транспорта.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте через несколько месяцев после победы на выборах. До этого проезд в северной столице не повышался в течение нескольких лет.

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