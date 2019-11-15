В Петербурге после выборов повысили проезд в общественном транспорте на 10 рублей
На сайте Смольного сообщается, что новые тарифы вступают в силу 1января 2020 года. Так, разовая поездка на наземном транспорте обойдется жителями гостям города в 50 рублей, а в метро - 55 рублей. Стоимость проездных билетов вырастет на 4%
В Санкт-Петербурге стоимость проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене увеличится на 10 рублей.
На сайте Смольного сообщается, что новые тарифы вступают в силу 1января 2020 года. Так, разовая поездка на наземном транспорте обойдется жителями гостям города в 50 рублей, а в метро - 55 рублей. Стоимость проездных билетов на любом виде транспорта вырастет на 4%.
В городской администрации сообщили, что подорожание проезда затронет в первую очередь туристов. Полученные от повышения тарифов деньги власти пообещали потратить на расширение парка общественного транспорта.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте через несколько месяцев после победы на выборах. До этого проезд в северной столице не повышался в течение нескольких лет.