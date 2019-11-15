15 ноября 15:20
Центробанк сообщил о планах выпускать монеты номиналом 50 рублей
Замдиректор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко сообщил «Газете.ру», что за возобновление чеканки 50-рублевых монет выступают владельцы торговых автоматов. Они отметили, что такими монетами им было бы удобно выдавать сдачу
Центробанк России сообщил о возможном возвращении монет номиналом 50 рублей. До 1999 года такие монеты были законным платежным средством.
Замдиректор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко сообщил «Газете.ру», что за возобновление чеканки 50-рублевых монет выступают владельцы торговых автоматов. Они отметили, что такими монетами им было бы удобно выдавать сдачу.
Представитель Банка России отметил, что для принятия решения о чеканке новых монет необходима уверенность в том, что они будут в обращении минимум 20-30 лет.
Монеты номиналом 50 рублей массово чеканились в России в 1992–1997 годах. После деноминации стоимость старых монет в 50 рублей упала до 5 копеек.