Объединение пассажиров предложило закрепить единые требования авиаперевозки животных
С такой инициативой организация выступила после громкой истории с лишением пассажира «Аэрофлота» бонусных миль из-за перевозки на борту «слишком толстого» кота
Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести общие для всех российских авиакомпаний правила перевозки домашних животных в самолетах. С такой инициативой организация выступила после громкой истории с лишением пассажира «Аэрофлота» бонусных миль из-за перевозки на борту «слишком толстого» кота.
В письме объединения пассажиров на имя главы Минтранса Евгения Дитриха говорится, что в действующих Федеральных авиационных правилах не указаны конкретные габариты и требования по весу животных, которых разрешается брать с собой на борт.
Авторы инициативы предлагают разрешить провозить животных в переноске, размер которой по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышает 115 см, а общий вес составляет 8 кг. Эта норма должна быть минимальной, но авиакомпании смогут увеличивать ее по своему усмотрению.
Также объединение считает необходимым дать возможность владельцам «пухлых» котов и собак доплачивать за минимальный перевес животного в 1–2 кг, чтобы питомца не нужно было сдавать в багажное отделение.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Аэрофлота» не разрешили транзитному пассажиру взять с собой на борт кота из-за превышения максимально допустимого веса в размере 8 кг. Тогда находчивый хозяин кота Виктора с помощью своих друзей подменил на регистрации кота на более стройного, а затем снова посадил в переноску своего питомца и успешно добрался до пункта назначения. Поскольку хозяин Виктора рассказал об этой уловке в соцсети, а СМИ растиражировали историю, в «Аэрофлоте» узнали об обмане и лишили пассажира всех бонусных миль в программе лояльности.