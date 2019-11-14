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14 ноября 23:11

Для ознакомление с материалами уголовного дела суд отвел Шестуну 1,5 минуты на том

СК России обратился в суд с требованием ограничить срок на ознакомление экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна с материалами его уголовного дела

Для ознакомление с материалами уголовного дела суд отвел Шестуну 1,5 минуты на том

СК России обратился в суд с требованием ограничить срок на ознакомление экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна с материалами его уголовного дела до 29 ноября. Напомним, стадия ознакомления началась с 15 августа.

Защитники Шестуна заявили в суде, что у Шестуна «...не было достаточно времени на ознакомление. Из-за длительной голодовки врачи его ограничивали... при этом следствие запретило адвокатам передавать копии материалов ему в СИЗО... он мог изучать их только в присутствии следователей».

На суде были оглашены медицинские справки, согласно которым за прошедшие с середины августа месяцы Шестуну, в общей сложности, было предоставлено примерно 15 часов (по 20 минут на протяжение 62 рабочих дней). Изучить предстояло 161 том, что не возможно даже физически.

На сегодняшний день экс-глава района, находящийся в больнице СИЗО «Матросская тишина» ознакомился с девятью томами. Адвокаты за это же отфотографировали 92 тома. При этом, по словам защитников «...больше чем в половине томов отсутствуют описи и допущены ошибки в нумерации листов. А с вещдоками и до материалами, приобщенными следователями после начала стадии ознакомления Шестуну и адвокатам не предоставили возможности ознакомиться».

Басманный суд столицы 14 ноября удовлетворил прошение прокуратуры. То есть, теперь за оставшиеся 10 рабочих дней (с учетом ограничения врачей) Шестуну предстоит за 3 часа 20 минут ознакомиться со 151 томом дела, на каждый по полторы минуты!

Супруга экс-главы района Юлия Шестун назвала решение Басманного суда сюрреалистичным, добавив, что «по уровню беспредела это дело точно войдет в историю страны».

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