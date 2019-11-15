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Политика
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15 ноября 05:20

Чеченских бюджетников под угрозой увольнения принуждают вступать в «Единую Россию»

Жители Чеченской республики пожаловались на принуждение к вступлению в ряды «Единой России». В основном вступать в партию власти заставляют работников бюджетной сферы – врачей и учителей

Чеченских бюджетников под угрозой увольнения принуждают вступать в «Единую Россию»
Фото: rus.delfi.ee

Жители Чеченской республики пожаловались на принуждение к вступлению в ряды «Единой России». В основном вступать в партию власти заставляют работников бюджетной сферы – врачей и учителей.

Массовый прием новых членов в «ЕР» начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что численность единороссов должна достигнуть 100 тысяч человек.

Богер Тумсо Абдурахманов рассказал «МБХ медиа», что к нему стали обращаться жители Чечни с жалобами на то, что их принуждают писать заявления о приеме в «Единую Россию». Об этом, в частности, рассказали врачи районных городских больниц (ЦРБ Урус-Мартана), преподаватели медицинских колледжей (ГБПОУ «ЧБМК»), учителя государственных школ. Аналогичные жалобы поступили из Гудермеса, Шали, Аргуна, Шелковского района республики.

Руководство раздает бюджетникам анкеты для вступления в «Единую Россию», а в случае отказа вступать в партию власти угрожает увольнением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не в курсе принуждения к вступлению в «Единую Россию» и попросил региональных чиновников прояснить ситуацию.

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