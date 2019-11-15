Чеченских бюджетников под угрозой увольнения принуждают вступать в «Единую Россию»
Жители Чеченской республики пожаловались на принуждение к вступлению в ряды «Единой России». В основном вступать в партию власти заставляют работников бюджетной сферы – врачей и учителей
Жители Чеченской республики пожаловались на принуждение к вступлению в ряды «Единой России». В основном вступать в партию власти заставляют работников бюджетной сферы – врачей и учителей.
Массовый прием новых членов в «ЕР» начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что численность единороссов должна достигнуть 100 тысяч человек.
Богер Тумсо Абдурахманов рассказал «МБХ медиа», что к нему стали обращаться жители Чечни с жалобами на то, что их принуждают писать заявления о приеме в «Единую Россию». Об этом, в частности, рассказали врачи районных городских больниц (ЦРБ Урус-Мартана), преподаватели медицинских колледжей (ГБПОУ «ЧБМК»), учителя государственных школ. Аналогичные жалобы поступили из Гудермеса, Шали, Аргуна, Шелковского района республики.
Руководство раздает бюджетникам анкеты для вступления в «Единую Россию», а в случае отказа вступать в партию власти угрожает увольнением.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не в курсе принуждения к вступлению в «Единую Россию» и попросил региональных чиновников прояснить ситуацию.