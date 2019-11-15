Компания Adidas объяснилась по поводу сербского флага на форме сборной России по футболу
Ранее у Российского футбольного союза возникли претензии к форме из-за «перевернутого» триколора. Фактически рукава футбольных маек украшает флаг Сербии
Компания Adidas прокомментировала скандал из-за новой формы сборной России по футболу. Ранее у Российского футбольного союза возникли претензии к форме из-за «перевернутого» триколора. Фактически рукава футбольных маек украшает флаг Сербии.
Представитель Adidas заявил изданию Deutsche Welle, что компания надеется найти компромисс и урегулировать конфликт с РФС. В компании также заявили, что всегда разрабатывают форму с заказчиком.
Новую форму сборной России представили широкой общественности 7 ноября. В этой форме команда должна играть на Чемпионате Европы 2020 года. однако после презентации в РФС заявили, что сборная сыграет в двух отборочных матчах Евро-2020 в старой форме, так как на новой цветовые элементы напоминают сербский флаг, а не российский.
В Adidas заявили, что «при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола» цветовые элементы складываются в российский флаг.
Напомним, что компания Adidas является официальным экипировщиком российских национальных футбольных команд до 2022 года.