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15 ноября 00:18

Компания Adidas объяснилась по поводу сербского флага на форме сборной России по футболу

Ранее у Российского футбольного союза возникли претензии к форме из-за «перевернутого» триколора. Фактически рукава футбольных маек украшает флаг Сербии

Компания Adidas объяснилась по поводу сербского флага на форме сборной России по футболу
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Компания Adidas прокомментировала скандал из-за новой формы сборной России по футболу. Ранее у Российского футбольного союза возникли претензии к форме из-за «перевернутого» триколора. Фактически рукава футбольных маек украшает флаг Сербии.

Представитель Adidas заявил изданию Deutsche Welle, что компания надеется найти компромисс и урегулировать конфликт с РФС. В компании также заявили, что всегда разрабатывают форму с заказчиком.

Новую форму сборной России представили широкой общественности 7 ноября. В этой форме команда должна играть на Чемпионате Европы 2020 года. однако после презентации в РФС заявили, что сборная сыграет в двух отборочных матчах Евро-2020 в старой форме, так как на новой цветовые элементы напоминают сербский флаг, а не российский.

В Adidas заявили, что «при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола» цветовые элементы складываются в российский флаг.

Напомним, что компания Adidas является официальным экипировщиком российских национальных футбольных команд до 2022 года.

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