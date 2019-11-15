Минфин предложил повысить размер налогов и штрафов для пополнения бюджета
Минфин России предложил внести изменения в закон о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение ставки НДС, налога на прибыль и размера штрафов в отношении юридических лиц
Минфин России предложил внести изменения в закон о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение ставки НДС, налога на прибыль и размера штрафов в отношении юридических лиц.
В ведомстве полагают, что указанные меры помогут частично компенсировать недобор налогов с предприятий нефтегазовой отрасли. По итогам текущего года федеральный бюджет получит по этим статьям на 456 млрд рублей меньше, чем прогнозировалось год назад, и на 398 млрд рублей меньше, чем было запланировано после июльской корректировки, сообщает «Лента.ру».
Недобор налогов с нефтегазовых предприятий связан с предоставлением нефтяникам налоговых льгот и падением цен на газ в европейских странах. Последнее привело к удешевлению контрактов «Газпрома» на 16%.
В Минфине подсчитали, что дополнительное повышение ставки НДС позволит собрать 89,5 млрд рублей, а повышение налога на прибыль - 56,5 млрд рублей. Дополнительно предполагается взыскать 2,7 млрд рублей задолженности 2018 года и 709 миллионов нынешней за счет конфискации имущества.