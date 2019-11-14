Меню
Общество
Все, чтo нажил непoсильным трудoм...
14 ноября 13:26

Депутаты попросили у правительства 590 млн рублей на переселение жителей Крайнего Севера

Депутаты Госдумы попросили у главы правительства 590 млн рублей на покупку жилья для переселенцев с Крайнего Севера. Соответствующее обращение направил думский комитет по региональной политике

Депутаты попросили у правительства 590 млн рублей на переселение жителей Крайнего Севера
Фото: grandkid.ru

Депутаты Госдумы попросили у главы правительства 590 млн рублей на покупку жилья для переселенцев с Крайнего Севера. Соответствующее обращение направил думский комитет по региональной политике.

Осенью прошлого года в законе о бюджете были прописаны обязательства правительства по комплексному решению вопроса обеспечения жильем россиян, выезжающих с Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. В реальности этот пункт реализован не был. Так, в проекте федерального бюджета на 2020 год на жилье для переселенцев с Крайнего Севера выделили только 1% от необходимой суммы. Кроме того, для получения жилищного сертификата переселенцам приходится стоять в очереди в течение 50−60 лет.

В Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в сертификатах на квартиры на сегодняшний день нуждаются не менее 190 тысяч семей. Для обеспечения их жильем необходимо около 473 млрд рублей, сообщают «Известия».

Материалы по теме
Профсоюзы предложили властям вернуть прежний пенсионный возраст для жителей севера
Жителям Крайнего Севера пообещали частично оплачивать дорогу до места отдыха за границей
Во Владимирской области жильцов аварийного жилья переселили в затопленную новостройку
Сейчас на главной
Александр Шестун намерен объявить сухую голодовку, которая может стать для него последней
александр шестун
Александр Шестун намерен объявить сухую голодовку, которая может стать для него последней
Бывший глава Серпуховского района объявил о том, что с 25 ноября начинает сухую голодовку в знак протеста против произвола судебно-следственных органов
В Благовещенске студент строительного колледжа открыл стрельбу по однокурсникам
колумбайн
В Благовещенске студент строительного колледжа открыл стрельбу по однокурсникам
В Благовещенске 19-летний студент 4-го курса колледжа строительства и ЖКХ Данил Засорин открыл стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. Ружье Иж-81 подросток пронес в колледж под курткой
Железные гарантии
амнистия капитала
Железные гарантии
Депутаты Госдумы предложили закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) запрет использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах, а также их изъятие у налоговой службы
В Египте начались продажи российских автомобилей Lada Granta
АвтоВАЗ
В Египте начались продажи российских автомобилей Lada Granta
В пресс-релизе тольяттинского «АвтоВАЗа» сообщили, что Lada Granta для египетского рынка производит местный завод Al Amal при участии российских специалистов
В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем
Новый год
В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем
Администрация президента России отказалась дискутировать на тему введения выходного дня 31 декабря. Ранее властям предложили сделать последний день в году выходным, чтобы граждане успели подготовиться к празднику
Авторская колонка
Долбаный Ликсутов, долбаный Моспаркинг, долбаное приложение Парковки Москвы New
Паркуюсь сегодня в Большом Спиридоньевском переулке. Спешу. Открываю приложение Моспаркинга и зная, что на счету осталось 79 рублей, нажимаю кнопку пополнить. Карту к приложению я не привязывала поэтому ввожу все ее данные, получаю смс с кодом подтверждения, ввожу его, получаю смс о списании средств 555 р. с комиссией и… бегущие по кругу палочки на экране
Каблинова Юлия
Жительница Алтайского края встала на колени перед премьером из-за отсутствия горячей воды
ЖКХ
Жительница Алтайского края встала на колени перед премьером из-за отсутствия горячей воды
Жительница села Санниково Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы он решил проблему с отсутствием в ее доме горячей воды
«Ростов» из-за финансовых трудностей выставит на продажу ведущих игроков
РПЛ
«Ростов» из-за финансовых трудностей выставит на продажу ведущих игроков
На продажу могут выставить Дмитрия Чистякова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова. Также клуб могут покинуть президент Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин
«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
экология
«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
Активисты российского подразделения экологической организации «Гринпис» провели встречу с представителями «Росатома», в ходе которой они попросили госкорпорацию отказаться от ввоза в Россию отходов обогащения урана
Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия
КоАП
Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия
Штраф за мелкое хулиганство предлагается повысить с нынешних 500-1000 рублей до 3-5 тысяч рублей. Хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, обойдется гражданам в 5-10 тысяч рублей
ФАС обязала Booking.com не требовать от российских гостиниц гарантий лучшей цены
гостиницы
ФАС обязала Booking.com не требовать от российских гостиниц гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба России обязала международный сервис бронирования Booking.com исключить из договоров с российскими отельерами пункт о предоставлении лучшей цены
Авторская колонка
Операция прикрытия прикрывает... пустоту
22 ноября знаменитый зять Ельцина Валентин Юмашев проведет «публичное интервью». Тема - «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина». Это все к транзиту (уходу Путина) - пишет умник Иларионов ...
Пьяных Глеб
Минтранс попросил для «РЖД» 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния
РЖД
Минтранс попросил для «РЖД» 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния
Министерство транспорта России попросило у главы правительства выделения средств для «Российских железных дорог» из Фонда национального благосостояния. Госкомпания хочет потратить эти деньги на закупку локомотивов
Сам назначил, сам пусть и увольняет
доходы чиновников
Сам назначил, сам пусть и увольняет
Оппозиционер Алексей Навальный написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку и принять меры по досрочному освобождению от должности прокурора Москвы Дениса Попова
В России могут ограничить срок эксплуатации шипованной резины
ПДД
В России могут ограничить срок эксплуатации шипованной резины
«Автодор» предложил сократить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы, поскольку в законодательстве страны не закреплен период использования шипованной резины в зависимости от климатических поясов
И целого миллиарда мало
госзакупки
И целого миллиарда мало
Администрация Московской области собирается потратить 1,2 млрд рублей на освещение деятельности губернатора. Подрядчик должен подготовить материалы для телевидения, которые должны укрепить доверие к органам государственной власти региона, сформировать положительный образ региона и чиновников
Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей
ЖКХ
Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей
Виталий Мутко сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
ЕСПЧ
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию жительнице Краснодарского края. Поводом для обращения в суд стало жесткое задержание силовиками отца заявительницы