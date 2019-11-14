Депутаты попросили у правительства 590 млн рублей на переселение жителей Крайнего Севера
Депутаты Госдумы попросили у главы правительства 590 млн рублей на покупку жилья для переселенцев с Крайнего Севера. Соответствующее обращение направил думский комитет по региональной политике
Депутаты Госдумы попросили у главы правительства 590 млн рублей на покупку жилья для переселенцев с Крайнего Севера. Соответствующее обращение направил думский комитет по региональной политике.
Осенью прошлого года в законе о бюджете были прописаны обязательства правительства по комплексному решению вопроса обеспечения жильем россиян, выезжающих с Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. В реальности этот пункт реализован не был. Так, в проекте федерального бюджета на 2020 год на жилье для переселенцев с Крайнего Севера выделили только 1% от необходимой суммы. Кроме того, для получения жилищного сертификата переселенцам приходится стоять в очереди в течение 50−60 лет.
В Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в сертификатах на квартиры на сегодняшний день нуждаются не менее 190 тысяч семей. Для обеспечения их жильем необходимо около 473 млрд рублей, сообщают «Известия».