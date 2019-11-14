В Благовещенске студент строительного колледжа открыл стрельбу по однокурсникам
В Благовещенске 19-летний студент 4-го курса колледжа строительства и ЖКХ Данил Засорин открыл стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. Ружье Иж-81 подросток пронес в колледж под курткой
В Благовещенске 19-летний студент 4-го курса колледжа строительства и ЖКХ Данил Засорин (первоначально сообщалось, что ео фамилия Зацепин) открыл стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. Ружье Иж-81 подросток пронес в колледж под курткой.
Согласно предварительным данным следствия, утром в четверг, к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в здании Амурского колледжа. Полицейские заметили на втором этаже человека с оружием, который открыл огонь по силовикам. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были начать ответную стрельбу по злоумышленнику.
Полицейским удалось заблокировать нападавшего в одной из аудиторий и вывести студентов и преподавателей из здания.
Заблокированный студент покончил с собой. Помимо него в результате инцидента погиб еще один человек, трое ранены.
В Следственном комитете сообщили, что причиной инцидента в колледже мог стать конфликт между сверстниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», сообщает РИА Новости.
В связи с происшествием в Благовещенске создана экстренная комиссия. Местные власти пообещали помочь семьям погибшего и пострадавших.