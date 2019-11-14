Депутаты предложили законодательно запретить использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах
Депутаты Госдумы предложили закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) запрет использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах, а также их изъятие у налоговой службы
Депутаты Госдумы предложили закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) запрет использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах, а также их изъятие у налоговой службы. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Андрей Макаров после резонансного инцидента с декларацией бизнесмена Валерия Израйлита.
Авторы документа указывают, что правоприменительная практика складывается таким образом, что спецдекларации используются в доследственных проверках и на предварительном следствии. Однако же в законе об амнистии капитала четко говорится, что спецдекларации не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела.
Напомним, что изначально президент России гарантировал бизнесменам, что поданные ими декларации в рамках амнистии капитала, не будут использоваться против них. Однако в этом году сотрудники ФСБ изъяли у налоговой службы декларацию об амнистии капитала бизнесмена Валерия Израйлита и обвинили его в незаконном выводе средств за границу.
Президиум Верховного суда (ВС) после этого утвердил разъяснения о гарантиях, которые предоставляются лицам, подавшим спецдекларации по закону об амнистии капитала. Суд постановил, что они не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам.