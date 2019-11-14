14 ноября 00:28
В Египте начались продажи российских автомобилей Lada Granta
В пресс-релизе тольяттинского «АвтоВАЗа» сообщили, что Lada Granta для египетского рынка производит местный завод Al Amal при участии российских специалистов
В Египте 13 ноября официально стартовали продажи российских автомобилей нового семейства Lada Granta.
В пресс-релизе тольяттинского «АвтоВАЗа» сообщили, что Lada Granta для египетского рынка производит местный завод Al Amal при участии российских специалистов.
Стоимость Lada Granta стартует от 158 тысяч египетских фунтов (примерно 600 тысяч рублей).
Автомобили «АвтоВАЗа» также продаются в Монголии. На местном рынке представлены Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW Cross и Lada 4×4, сообщают «Известия».