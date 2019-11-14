14 ноября 00:03
В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем
Администрация президента России отказалась дискутировать на тему введения выходного дня 31 декабря. Ранее властям предложили сделать последний день в году выходным, чтобы граждане успели подготовиться к празднику
Фото: m.ngs42.ru
Администрация президента России отказалась дискутировать на тему введения выходного дня 31 декабря. Ранее властям предложили сделать последний день в году выходным, чтобы граждане успели подготовиться к празднику.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на это, что «надо работать». Представитель Владимира Путина также сослался на уже утвержденный календарь праздничных и выходных дней, сообщает РИА Новости.
По данным Роструда, в грядущие новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. 30 и 31 декабря выпадают на будни, поэтому новогодние каникулы сократились на два дня.
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