Меню
Общество
Картель пригородного назначения
14 ноября 00:03

В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем

Администрация президента России отказалась дискутировать на тему введения выходного дня 31 декабря. Ранее властям предложили сделать последний день в году выходным, чтобы граждане успели подготовиться к празднику

В Кремле отказались делать 31 декабря выходным днем
Фото: m.ngs42.ru

Администрация президента России отказалась дискутировать на тему введения выходного дня 31 декабря. Ранее властям предложили сделать последний день в году выходным, чтобы граждане успели подготовиться к празднику.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на это, что «надо работать». Представитель Владимира Путина также сослался на уже утвержденный календарь праздничных и выходных дней, сообщает РИА Новости.

По данным Роструда, в грядущие новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. 30 и 31 декабря выпадают на будни, поэтому новогодние каникулы сократились на два дня.

Теги: Новый год
Материалы по теме
Госдума отклонила законопроект о введении выходного дня по случаю пасхального понедельника
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Сотрудников «РЖД» накажут за организацию стриптиза ко Дню защитника Отечества
Сейчас на главной
Железные гарантии
амнистия капитала
Железные гарантии
Депутаты Госдумы предложили закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) запрет использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах, а также их изъятие у налоговой службы
Авторская колонка
Долбаный Ликсутов, долбаный Моспаркинг, долбаное приложение Парковки Москвы New
Паркуюсь сегодня в Большом Спиридоньевском переулке. Спешу. Открываю приложение Моспаркинга и зная, что на счету осталось 79 рублей, нажимаю кнопку пополнить. Карту к приложению я не привязывала поэтому ввожу все ее данные, получаю смс с кодом подтверждения, ввожу его, получаю смс о списании средств 555 р. с комиссией и… бегущие по кругу палочки на экране
Каблинова Юлия
Жительница Алтайского края встала на колени перед премьером из-за отсутствия горячей воды
ЖКХ
Жительница Алтайского края встала на колени перед премьером из-за отсутствия горячей воды
Жительница села Санниково Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы он решил проблему с отсутствием в ее доме горячей воды
«Ростов» из-за финансовых трудностей выставит на продажу ведущих игроков
РПЛ
«Ростов» из-за финансовых трудностей выставит на продажу ведущих игроков
На продажу могут выставить Дмитрия Чистякова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова. Также клуб могут покинуть президент Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин
«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
экология
«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
Активисты российского подразделения экологической организации «Гринпис» провели встречу с представителями «Росатома», в ходе которой они попросили госкорпорацию отказаться от ввоза в Россию отходов обогащения урана
Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия
КоАП
Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия
Штраф за мелкое хулиганство предлагается повысить с нынешних 500-1000 рублей до 3-5 тысяч рублей. Хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, обойдется гражданам в 5-10 тысяч рублей
ФАС обязала Booking.com не требовать от российских гостиниц гарантий лучшей цены
гостиницы
ФАС обязала Booking.com не требовать от российских гостиниц гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба России обязала международный сервис бронирования Booking.com исключить из договоров с российскими отельерами пункт о предоставлении лучшей цены
Авторская колонка
Операция прикрытия прикрывает... пустоту
22 ноября знаменитый зять Ельцина Валентин Юмашев проведет «публичное интервью». Тема - «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина». Это все к транзиту (уходу Путина) - пишет умник Иларионов ...
Пьяных Глеб
Минтранс попросил для «РЖД» 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния
РЖД
Минтранс попросил для «РЖД» 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния
Министерство транспорта России попросило у главы правительства выделения средств для «Российских железных дорог» из Фонда национального благосостояния. Госкомпания хочет потратить эти деньги на закупку локомотивов
Сам назначил, сам пусть и увольняет
доходы чиновников
Сам назначил, сам пусть и увольняет
Оппозиционер Алексей Навальный написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку и принять меры по досрочному освобождению от должности прокурора Москвы Дениса Попова
В России могут ограничить срок эксплуатации шипованной резины
ПДД
В России могут ограничить срок эксплуатации шипованной резины
«Автодор» предложил сократить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы, поскольку в законодательстве страны не закреплен период использования шипованной резины в зависимости от климатических поясов
И целого миллиарда мало
госзакупки
И целого миллиарда мало
Администрация Московской области собирается потратить 1,2 млрд рублей на освещение деятельности губернатора. Подрядчик должен подготовить материалы для телевидения, которые должны укрепить доверие к органам государственной власти региона, сформировать положительный образ региона и чиновников
Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей
ЖКХ
Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей
Виталий Мутко сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
ЕСПЧ
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию жительнице Краснодарского края. Поводом для обращения в суд стало жесткое задержание силовиками отца заявительницы
«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
экология
«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
Экологическая организация Greenpeace направила письмо главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использование одноразовых пластиковых изделий
Ценный советник
доходы чиновников
Ценный советник
Советница мэра Москвы Сергея Собянина и бывший сенатор Зинаида Драгункина оказалась владелицей коттеджа в элитном поселке «Дорвиль» в Одинцовском районе Московской области. Стоимость загородного дома оценивается в 90 млн рублей
Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова
госзакупки
Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова
Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
амнистия
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
Совет по правам человека при президенте России после смены руководителя пересмотрит проект амнистии, который был принят еще при Михаиле Федотове