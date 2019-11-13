Жительница Алтайского края встала на колени перед премьером из-за отсутствия горячей воды
Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы он решил проблему с отсутствием в ее доме горячей воды
Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы он решил проблему с отсутствием в ее доме горячей воды. По словам женщины, горячей воды в ее квартире нет уже три года, а местные чиновники помогать ей не хотят.
«Я устала ходить по всем инстанциям, я инвалид II группы, у нас три года нет горячей воды, 140 квартир остались без горячей воды! <…> Вы знаете, у меня астма бронхиальная, у меня пошли сопутствующие заболевания, в комнате плюс 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться», - рассказала жительница Санниково.
Женщина также рассказала главе правительства, который находится с визитом в Алтайском крае, что не может попасть на прием к губернатору Виктору Томенко, потому что ее просто к нему не подпускают.
Дмитрий Медведев заверил Татьяну Кадукину, что после совещания губернатор Виктор Томенко обязательно с ней встретится.
Издание Amic сообщает, что незадолго до встречи Дмитрия Медведева с Татьяной Кадукиной, глава администрации села Санниково Владимир Малофеев рассказал премьеру о новой котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой «всю социалку и многоэтажки».