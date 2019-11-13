«Ростов» из-за финансовых трудностей выставит на продажу ведущих игроков
На продажу могут выставить Дмитрия Чистякова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова. Также клуб могут покинуть президент Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» из-за финансовых трудностей может расстаться со своими ведущими футболистами.
Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что игрокам «Ростова» уже три месяца не платят зарплату и премиальные из-за того, что у клуба остался только один источник финансирования. Остальные спонсоры помощи клубу не оказывают.
В случае если «Ростов» не найдет других спонсоров, то зимой боссы клуба выставят на продажу своих ведущих спортсменов.
На продажу могут выставить Дмитрия Чистякова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова. Также клуб могут покинуть президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.
Отметим, что в сезоне-2019/2020 «Ростов» является одним из лидеров турнирной таблицы и занимает третье место.