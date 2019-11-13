«Гринпис» попросил «Росатом» отказаться от ввоза урановых «хвостов» из Германии
Активисты российского подразделения экологической организации «Гринпис» провели встречу с представителями «Росатома», в ходе которой они попросили госкорпорацию отказаться от ввоза в Россию отходов обогащения урана
Активисты российского подразделения экологической организации «Гринпис» провели встречу с представителями «Росатома», в ходе которой они попросили госкорпорацию отказаться от ввоза в Россию отходов обогащения урана, так называемых урановых «хвостов».
В «Росатоме» настаивают на том, что урановые «хвосты» являются «полезным сырьем». Экологам представители корпорации пообещали отказаться от ввоза радиоактивных отходов, но для принятия такого решения будет создана специальная рабочая группа.
В «Гринпис» сообщили, что на сегодняшний день в России уже скопилось около миллиона тонн урановых «хвостов», которые хранятся в контейнерах под открытым небом. Объем отходов растет, а риски их хранения повышаются.
Напомним, в октябре 2019 года стало известно о возобновлении ввоза урановых «хвостов» в Россию из Германии, хотя законодательство нашей страны это запрещает. Формально урановые «хвосты» ввозятся в Россию для дообогащения, после чего немецкая компания Urenco должна получить их обратно. Однако в открытом доступе экологам не удалось найти сведения о судьбе вторичных отходов дообогащения.
Представители «Росатома» на встрече с экологами рассказали, что полный перевод урановых «хвостов» в менее опасное химическое состояние на всех площадках в России будет осуществлен к 2080 году. К концу 2030-х годов планируется перемещение урановых «хвостов» с площадок в Ангарске и Северске на площадки в Новоуральске и Зеленогорске.
Сотрудник энергетической программы «Гринпис» Рашид Алимов напомнил, что советник президента России по вопросам экологии и охраны здоровья, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков расценивал ввоз урановых «хвостов» из других стран как импорт радиоактивных отходов. Сейчас против ввоза урановых «хвостов» выступает более 20 российских общественных организаций и движений.