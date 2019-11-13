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Общество
Подготовлен законопроект о наказании чиновников за «неуважение к народу»
13 ноября 10:28

Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия

Штраф за мелкое хулиганство предлагается повысить с нынешних 500-1000 рублей до 3-5 тысяч рублей. Хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, обойдется гражданам в 5-10 тысяч рублей

Правительство предложило в пять раз повысить штрафы за хулиганские действия

Правительство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые в пять раз увеличивают штрафы за хулиганство.

Штраф за мелкое хулиганство предлагается повысить с нынешних 500-1000 рублей до 3-5 тысяч рублей. Хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, обойдется гражданам в 5-10 тысяч рублей вместо 1-2 тысячи рублей, сообщают «Ведомости».

При этом к хулиганству теперь могут причислить и отправление естественных потребностей в общественном месте.

Выгул собак опасной породы без намордника и поводка в общественном месте «подорожает» до 3-5 тысячи рублей, оскорбление других граждан обойдется в 5 тысяч рублей, а нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – в 500-1500 рублей.

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