ФАС обязала Booking.com не требовать от российских гостиниц гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба России обязала международный сервис бронирования Booking.com исключить из договоров с российскими отельерами пункт о предоставлении лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала международный сервис бронирования Booking.com (юридическое лицо Booking.com B.V.) в течение месяца исключить из договоров с российскими отельерами пункт о предоставлении лучшей цены.
В заявлении ведомства говорится, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми стоимость размещение на любом ресурсе – онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению и устранению конкуренции на рынке.
Ранее организация «Опора России» обратилась к главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить Booking.com. Российские бизнесмены выразили обеспокоенность ограничением конкуренции на рынке бронирования гостиниц. В свою очередь отельеры и владельцы апартаментов жаловались, что Booking.com навязывает невыгодные для них условия сотрудничества.