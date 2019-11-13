Минтранс попросил для «РЖД» 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния
Министерство транспорта России попросило у главы правительства выделения средств для «Российских железных дорог» из Фонда национального благосостояния. Госкомпания хочет потратить эти деньги на закупку локомотивов
Министерство транспорта России попросило у главы правительства 40 млрд рублей для «Российских железных дорог» из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Госкомпания хочет потратить эти деньги на закупку локомотивов.
Выделить средства из ФНБ для «РЖД» глава Минтранса Евгений Дитрих попросил в ходе совещания с премьером Дмитрием Медведевым, которое проходило в поезде, следовавшем по маршруту Новосибирск – Барнаул.
В 2020–2022 гг «РЖД» планирует потратить 488 млрд рублей на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет кредитов и собственных средств госкомпании.
На средства ФНБ также претендует ФГУП «Почта России». Госкомпании эти деньги нужны на модернизацию 42 тысяч почтовых отделений, обучение и повышение квалификации персонала.