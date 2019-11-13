Алексей Навальный попросил президента уволить прокурора Москвы Дениса Попова
Оппозиционер Алексей Навальный написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку и принять меры по досрочному освобождению от должности прокурора Москвы Дениса Попова
Оппозиционер Алексей Навальный написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку и принять меры по досрочному освобождению от должности прокурора Москвы Дениса Попова. Также политик просит направить в Следственный комитет и ФСБ материалы по этой проверке для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора по коррупционной статье.
Алексей Навальный в своем блоге отметил, что по закону у главы государства нет другого выбора, кроме как уволить Дениса Попова с должности прокурора.
В письме оппозиционера говорится, что Фонд борьбы с коррупцией установил, что в период осуществления своих полномочий Измайловского межрайонного прокурора города Москвы, первого заместителя прокурора Тульской области, прокурора Республики Хакасия, прокурора Республики Дагестан Денисом Поповым были допущены нарушения антикоррупционного законодательства.
По данным ФБК, в 2009 году тогда жена Дениса Попова Ирина Попова (сейчас пара в разводе – ред.) зарегистрировала в Черногории фирму Monte Biser, на которую записана недвижимость стоимостью 3 млн евро. Это гостиница в Черногории и квартира в испанской Марбелье. При этом в декларациях прокурора сообщалось, что его жена является безработной и дохода не имеет. Сам же он зарабатывал по 57-60 тысяч рублей в месяц.
Матери прокурора Дениса Попова, которая давно находится на пенсии, принадлежит особняк на Рублевском шоссе.
После выхода расследования о Денисе Попове пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в его отношении проводилась проверка перед назначением прокурором Москвы, однако никаких нарушений выявлено не было.