13 ноября 00:03
В России могут ограничить срок эксплуатации шипованной резины
«Автодор» предложил сократить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы, поскольку в законодательстве страны не закреплен период использования шипованной резины в зависимости от климатических поясов
Госкомпания «Автодор» предложила сократить максимальный срок эксплуатации шипованных зимних шин автомобилистами и ввести штрафы за нарушение этого условия.
Представитель «Автодора» сообщил телеканалу RT, что в законодательстве страны не закреплен период использования шипованной резины в зависимости от климатических поясов, однако 90% ущерба дорожное покрытие получает именно в зимний сезон.
В регионах центральной части России специалисты предлагают разрешить использовать шипованную резину в течение 188 дней. Сейчас по действующим стандартам шипованные шины можно эксплуатировать 273 дня.
«Автодор» также предлагает установить максимально разрешенную скорость для автомобилистов зимой на уровне 70-80 километров в час для всех типов дорог.