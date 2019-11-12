Власти Подмосковья потратят на собственный пиар более миллиарда рублей
Подрядчик за 1,2 млрд рублей должен подготовить материалы для телевидения, которые должны укрепить доверие к органам государственной власти Подмосковья, сформировать положительный образ региона и чиновников,
Администрация Московской области собирается потратить 1,2 млрд рублей на освещение деятельности губернатора Андрея Воробьева и других чиновников региона.
Подрядчик за 1,2 млрд рублей должен подготовить материалы для телевидения, которые должны укрепить доверие к органам государственной власти Подмосковья, сформировать положительный образ региона и чиновников, а также информировать население о деятельности главы региона и органов власти.
Победитель тендера должен снимать информационные телепередачи, репортажи, документальные фильмы, развлекательно-познавательные передачи, музыкальные программы, а также социальные ролики и ток-шоу, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
В прошлом году подмосковные власти выделили аналогичную сумму на пиар в средствах массовой информации, а большая часть из этих денег (900 млн рублей) досталась телеканалу «360».
На собственный пиар в печатных и онлайн-СМИ подмосковные власти планируют потратить 50 млн рублей.