Меню
Экономика
Картель пригородного назначения
12 ноября 16:16

Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей

Виталий Мутко сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы

Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей

Общая задолженность российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась до 1,3 трлн рублей. Такие данные привел вице-премьер Виталий Мутко.

Правительственный чиновник сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы (газ, вода), сообщает РИА Новости.

По словам Виталия Мутко, наиболее остро ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг обстоит в регионах Северного Кавказа. Лидером же по размеру коммунальных долгов является республика Дагестан.

В Министерстве строительства и ЖКХ в свою очередь объяснили задолженность российских граждан за «коммуналку» финансовой безграмотностью. В ведомстве посетовали, что у бальшинства граждан отсутствует культура потребления ресурсов.

Материалы по теме
В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты некачественных коммунальных услуг
Стоимость коммунальных услуг в Москве в 2020 году повысится на 5%
В Златоусте ограничили подачу тепла в жилые дома из-за долга перед НОВАТЭКом в 500 млн рублей
Сейчас на главной
И целого миллиарда мало
госзакупки
И целого миллиарда мало
Администрация Московской области собирается потратить 1,2 млрд рублей на освещение деятельности губернатора. Подрядчик должен подготовить материалы для телевидения, которые должны укрепить доверие к органам государственной власти региона, сформировать положительный образ региона и чиновников
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
ЕСПЧ
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию жительнице Краснодарского края. Поводом для обращения в суд стало жесткое задержание силовиками отца заявительницы
«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
экология
«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
Экологическая организация Greenpeace направила письмо главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использование одноразовых пластиковых изделий
Ценный советник
доходы чиновников
Ценный советник
Советница мэра Москвы Сергея Собянина и бывший сенатор Зинаида Драгункина оказалась владелицей коттеджа в элитном поселке «Дорвиль» в Одинцовском районе Московской области. Стоимость загородного дома оценивается в 90 млн рублей
Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова
госзакупки
Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова
Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
амнистия
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
Совет по правам человека при президенте России после смены руководителя пересмотрит проект амнистии, который был принят еще при Михаиле Федотове
В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
пенсионный возраст
В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям регионов ДФО старый пенсионный возраст
Общество
Андрею Вихареву избрали побег
Бывшего главу городского округа Истра Андрея Вихарева задержали 7 ноября, но уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск. Ранее с чиновником проводились следственные действия, прошли обыски у него дома и в администрации округа, также сообщается, что Вихарев находился под подпиской о невыезде
Российские бизнесмены амнистировали 35 млрд евро
амнистия капиталов
Российские бизнесмены амнистировали 35 млрд евро
Российские бизнесмены подали около 19 тысяч деклараций в рамках амнистии капиталов, раскрыв данные о своем имуществе на 35 млрд евро. В эту сумму входят амнистированные деньги на счетах, а также имущество за границей
Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей
РПЛ
Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей
Бывший игрок московского «Спартака» и действующий полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену. Спортсмен потребовал от Дарьи Глушаковой 201 млн рублей
Родителям солдат-срочников предложили оплатить дорогу до места службы сыновей
армия
Родителям солдат-срочников предложили оплатить дорогу до места службы сыновей
В Госдуме в качестве меры по предотвращению трагедий, подобных инциденту в воинской части в Забайкалье, предложили оплачивать родителям призывников дорогу к месту службы их детей
«Иностранный агент» в погонах
доходы чиновников
«Иностранный агент» в погонах
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование о тайных активах представителей российской власти. На этот раз героями публикации стали прокурор Москвы Денис Попов и члены его семьи
По многочисленным просьбам москвичей
платная парковка
По многочисленным просьбам москвичей
Мэрия Москвы планирует очередное расширение зоны платной парковки в городе. В эту зону планируется включить 27 улиц района Таганка, участок на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках и улицы в Печатниках
Бизнес
Рост сбыта БелАЗов в Россию – под вопросом
На сегодня белорусский производитель ОАО «БелАЗ» обеспечивает самые низкие затраты на перевозку угля и пустых пород по сравнению с другими производителями карьерной техники. Однако темпы развития в Сибирском и Уральском регионах сервисных центров по ремонту узлов и агрегатов БелАЗа искусственно тормозятся собственным эксклюзивным дистрибутором завода
Кремль определил лидеров и аутсайдеров
регионы
Кремль определил лидеров и аутсайдеров
Администрация президента России в ноябре провела двухдневный семинар для вице-губернаторов, которые курируют внутреннюю политику в своих регионах. В ходе семинара были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов
«Почта России» пообещала сократить сроки доставки посылок до 2-3 дней
Почта России
«Почта России» пообещала сократить сроки доставки посылок до 2-3 дней
Например, посылки из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно почта обещает доставить за 2-3 дня. В города с населением более 500 тысяч человек посылки должны доставляться примерно за сутки
«Сама виновата»
резонансное убийство
«Сама виновата»
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова будет добиваться смягчения обвинения по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокаты хотят, чтобы обвинение переквалифицировали в убийство в состоянии аффекта
Россияне в следующем году столкнутся с повышением стоимости сотовой связи
сотовая связь
Россияне в следующем году столкнутся с повышением стоимости сотовой связи
Сотовая связь для российских абонентов в 2020 году подорожает минимум на 10%. Операторы связи будут вынуждены повысить цены на свои услуги, чтобы компенсировать затраты на исполнение нескольких требований власти