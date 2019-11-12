Общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1,3 трлн рублей
Виталий Мутко сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы
Общая задолженность российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась до 1,3 трлн рублей. Такие данные привел вице-премьер Виталий Мутко.
Правительственный чиновник сообщил, что власти приняли ряд мер в области ЖКХ, однако со стороны потребителей проблема долгов за «коммуналку» не уменьшается. Это приводит к росту задолженности управляющих компаний за топливные ресурсы (газ, вода), сообщает РИА Новости.
По словам Виталия Мутко, наиболее остро ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг обстоит в регионах Северного Кавказа. Лидером же по размеру коммунальных долгов является республика Дагестан.
В Министерстве строительства и ЖКХ в свою очередь объяснили задолженность российских граждан за «коммуналку» финансовой безграмотностью. В ведомстве посетовали, что у бальшинства граждан отсутствует культура потребления ресурсов.