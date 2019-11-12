ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию жительнице Краснодарского края. Поводом для обращения в суд стало жесткое задержание силовиками отца заявительницы
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края. Поводом для обращения в суд стало жесткое задержание силовиками отца заявительницы, которой на тот момент было 9 лет.
В 2008 году сотрудники ФСБ России и ФСКН задержали полицейского из Апшеронска по делу о продаже марихуаны. Сотрудник МВД забирал из школы 9-летнюю дочь, но в этот момент к нему подошли силовики, повалили его на землю и избили.
Девочка стала кричать, а один из силовиков приказал ей «закрыть рот и сесть в машину». Затем этот же мужчина не давал ребенку выйти из автомобиля, удерживая дверь снаружи.
Избиение отца стало причиной панических атак у девочки. Ребенок стал хуже учиться, а врачи диагностировали у нее несколько заболеваний, вызванных травмирующей ситуацией.
Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти допустили жестокое обращение с несовершеннолетним, а также отказались возбудить уголовное дело по жалобе на действия силовиков.
Уголовное дело в отношении отца девочки закрыли в 2009 году из-за незаконного задержания и добытых неправомерным путем доказательств.