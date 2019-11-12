«Гринпис» просит Минприроды запретить одноразовую пластиковую упаковку
Экологическая организация Greenpeace направила письмо главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использование одноразовых пластиковых изделий
Экологическая организация Greenpeace направила письмо главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использование одноразовых пластиковых изделий.
Экологи сообщили, что российские власти не предпринимают никаких действий для предотвращения образования отходов и максимального использования сырья и материалов, а использование пластиковых изделий постоянно растет. По прогнозу «Гринпис», к 2030 году объем пластика вырастет с нынешних 32,3 до 89,8 кг на человека в год.
Пластиковые отходы со временем фрагментируются и становятся микропластиком, изъять который из окружающей среды невозможно. Например, каждый литр воды Ладожского озера и его притоков уже содержит одну частицу микропластика, сообщают «Ведомости».
Экологи предлагают решить эту проблему путем запрета на производство, продажу и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров и упаковки немедицинского назначения. Это пластиковые пакеты, контейнеры и посуда, ватные пластиковые палочки, влажные салфетки, трубочки и многое другое.
«Гринпис» просит Минприроды России определить и утвердить перечень рекомендуемых к использованию многоразовых товаров, установить целевые показатели по доле многоразовой упаковки на рынке и разработать стимулы, в том числе налоговые, чтобы производили именно многоразовую упаковку.