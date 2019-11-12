Советница мэра Москвы Сергея Собянина оказалась владелицей коттеджа за 90 млн рублей
Советница мэра Москвы Сергея Собянина и бывший сенатор Зинаида Драгункина оказалась владелицей коттеджа в элитном поселке «Дорвиль» в Одинцовском районе Московской области. Стоимость загородного дома оценивается в 90 млн рублей
Фото: flickr.com
Советница мэра Москвы Сергея Собянина и бывший сенатор Зинаида Драгункина оказалась владелицей коттеджа в элитном поселке «Дорвиль» в Одинцовском районе Московской области. Стоимость загородного дома оценивается в 90 млн рублей.
«Собеседник» сообщает, что Зинаида Драгункина во время своего последнего срока в Совете Федерации приобрела в поселке «Дорвиль» участок площадью 1,2 тысячи кв.м. и дом на 342,3 кв.м.
Согласно официальным декларациям, годовой доход Зинаиды Драгункиной составляет около 5 млн рублей, что в 18 раз меньше стоимости ее коттеджа.