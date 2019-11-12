Меню
Политика
Подготовлен законопроект о наказании чиновников за «неуважение к народу»
Москва
12 ноября 13:44

Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова

Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента

Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова

Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента Алексеем Шапошниковым («Единая Россия»).

По данным «МБХ медиа», в 2017 году ООО «Альфа-М» получила двухлетний контракт на охрану Мосгордумы стоимостью 42 млн рублей. Владеет охранной фирмой бизнесмен Дмитрий Никонов, который ранее числился совладельцем региональной общественной организации «Ассоциация полиграфологов». Другим совладельцем этой организации был депутат Алексей Шапошников.

«Альфа-М» зарегистрирована по тому же адресу, что и компания «Ваш консалтинг», которая находится в доверительном управлении отца председателя Мосгордумы Валерия Шапошникова.

В 2016 году «Альфа-М» получила госконтракт на охрану столичной думы стоимостью 32,5 млн рублей. Во всех этих тендерах в качестве второго участника была допущена охранная фирма «Мосстражник».

Напомним, ранее Алексей Шапошников стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором рассказывалось о семикомнатном пентхаусе столичного единоросса стоимостью около 100 млн рублей.

Материалы по теме
Новосибирская полиция потратит 300 тысяч рублей на программу по взлому смартфонов
Госконтракты на новогоднее украшение Петербурга получили связанные с чиновниками фирмы
Власти Красноярского края потратят 800 тысяч рублей на изучение протестных настроений молодежи
Сейчас на главной
Ценный советник
доходы чиновников
Ценный советник
Советница мэра Москвы Сергея Собянина и бывший сенатор Зинаида Драгункина оказалась владелицей коттеджа в элитном поселке «Дорвиль» в Одинцовском районе Московской области. Стоимость загородного дома оценивается в 90 млн рублей
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
амнистия
СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
Совет по правам человека при президенте России после смены руководителя пересмотрит проект амнистии, который был принят еще при Михаиле Федотове
В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
пенсионный возраст
В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям регионов ДФО старый пенсионный возраст
Общество
Андрею Вихареву избрали побег
Бывшего главу городского округа Истра Андрея Вихарева задержали 7 ноября, но уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск. Ранее с чиновником проводились следственные действия, прошли обыски у него дома и в администрации округа, также сообщается, что Вихарев находился под подпиской о невыезде
Российские бизнесмены амнистировали 35 млрд евро
амнистия капиталов
Российские бизнесмены амнистировали 35 млрд евро
Российские бизнесмены подали около 19 тысяч деклараций в рамках амнистии капиталов, раскрыв данные о своем имуществе на 35 млрд евро. В эту сумму входят амнистированные деньги на счетах, а также имущество за границей
Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей
РПЛ
Футболист Денис Глушаков потребовал от своей жены 201 млн рублей
Бывший игрок московского «Спартака» и действующий полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену. Спортсмен потребовал от Дарьи Глушаковой 201 млн рублей
Родителям солдат-срочников предложили оплатить дорогу до места службы сыновей
армия
Родителям солдат-срочников предложили оплатить дорогу до места службы сыновей
В Госдуме в качестве меры по предотвращению трагедий, подобных инциденту в воинской части в Забайкалье, предложили оплачивать родителям призывников дорогу к месту службы их детей
«Иностранный агент» в погонах
доходы чиновников
«Иностранный агент» в погонах
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование о тайных активах представителей российской власти. На этот раз героями публикации стали прокурор Москвы Денис Попов и члены его семьи
По многочисленным просьбам москвичей
платная парковка
По многочисленным просьбам москвичей
Мэрия Москвы планирует очередное расширение зоны платной парковки в городе. В эту зону планируется включить 27 улиц района Таганка, участок на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках и улицы в Печатниках
Бизнес
Рост сбыта БелАЗов в Россию – под вопросом
На сегодня белорусский производитель ОАО «БелАЗ» обеспечивает самые низкие затраты на перевозку угля и пустых пород по сравнению с другими производителями карьерной техники. Однако темпы развития в Сибирском и Уральском регионах сервисных центров по ремонту узлов и агрегатов БелАЗа искусственно тормозятся собственным эксклюзивным дистрибутором завода
Кремль определил лидеров и аутсайдеров
регионы
Кремль определил лидеров и аутсайдеров
Администрация президента России в ноябре провела двухдневный семинар для вице-губернаторов, которые курируют внутреннюю политику в своих регионах. В ходе семинара были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов
«Почта России» пообещала сократить сроки доставки посылок до 2-3 дней
Почта России
«Почта России» пообещала сократить сроки доставки посылок до 2-3 дней
Например, посылки из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно почта обещает доставить за 2-3 дня. В города с населением более 500 тысяч человек посылки должны доставляться примерно за сутки
«Сама виновата»
резонансное убийство
«Сама виновата»
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова будет добиваться смягчения обвинения по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокаты хотят, чтобы обвинение переквалифицировали в убийство в состоянии аффекта
Россияне в следующем году столкнутся с повышением стоимости сотовой связи
сотовая связь
Россияне в следующем году столкнутся с повышением стоимости сотовой связи
Сотовая связь для российских абонентов в 2020 году подорожает минимум на 10%. Операторы связи будут вынуждены повысить цены на свои услуги, чтобы компенсировать затраты на исполнение нескольких требований власти
Власти США отказали футболистам московского «Спартака» в выдаче виз
американская виза
Власти США отказали футболистам московского «Спартака» в выдаче виз
Московский футбольный клуб «Спартак» откажется от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup, запланированном на январь 2020 года, из-за проблем с визами
Профессор СПбГУ Олег Соколов на допросе признался в убийстве своей девушки
резонансное убийство
Профессор СПбГУ Олег Соколов на допросе признался в убийстве своей девушки
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, задержанный в минувшие выходные по подозрению в убийстве 24-летней девушки, на допросе признался в содеянном
Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев сбежал из под подписки о невыезде
арест чиновников
Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев сбежал из под подписки о невыезде
Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия после возбуждения против него уголовного дела. Сейчас чиновник находится в федеральном розыске
Преподавателя СПбГУ задержали за убийство бывшей студентки
резонансное убийство
Преподавателя СПбГУ задержали за убийство бывшей студентки
Профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. После убийства мужчина пытался покончить с собой, надев на себя костюм Наполеона