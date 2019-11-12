Госконтракт на охрану Мосгордумы получила фирма партнера депутата Алексея Шапошникова
Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента
Контракт на обеспечение охраны Московской городской думы получила компания «Альфа-М», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Новикову. Этого предпринимателя связывают со спикером столичного парламента Алексеем Шапошниковым («Единая Россия»).
По данным «МБХ медиа», в 2017 году ООО «Альфа-М» получила двухлетний контракт на охрану Мосгордумы стоимостью 42 млн рублей. Владеет охранной фирмой бизнесмен Дмитрий Никонов, который ранее числился совладельцем региональной общественной организации «Ассоциация полиграфологов». Другим совладельцем этой организации был депутат Алексей Шапошников.
«Альфа-М» зарегистрирована по тому же адресу, что и компания «Ваш консалтинг», которая находится в доверительном управлении отца председателя Мосгордумы Валерия Шапошникова.
В 2016 году «Альфа-М» получила госконтракт на охрану столичной думы стоимостью 32,5 млн рублей. Во всех этих тендерах в качестве второго участника была допущена охранная фирма «Мосстражник».
Напомним, ранее Алексей Шапошников стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором рассказывалось о семикомнатном пентхаусе столичного единоросса стоимостью около 100 млн рублей.