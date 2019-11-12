СПЧ после смены руководителя пересмотрит проект амнистии по случаю 75-летия великой Победы
Совет по правам человека при президенте России после смены руководителя пересмотрит проект амнистии, который был принят еще при Михаиле Федотове
Совет по правам человека при президенте России после смены руководителя пересмотрит проект амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который был принят еще при Михаиле Федотове. Авторы этого проекта предлагали амнистировать фигурантов резонансного «московского дела».
Изначально в амнистию к 75-летию победы планировали включить женщин с детьми и пенсионеров, совершивших нетяжкие преступления, но после массовых протестов в Москве и возбуждения уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти правозащитники включи в проект и фигурантов «московского дела».
«Открытые медиа» со ссылкой на три источника в СПЧ сообщают, что после ухода Михаила Федотова и назначения главой совета представителя «Единой России» Валерия Фадеева проект амнистии решили пересмотреть. Это может означать исключение из списка претендентов на амнистию фигурантов «московского дела».
Один из источников сообщил, что проектом амнистии недовольны силовые структуры, а поскольку Валерий Фадеев человек системный, то фигурантов «московского дела» освобождать от уголовной ответственности не будут.