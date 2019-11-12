В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям регионов ДФО старый пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) старый пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Свое предложение депутат аргументировал сложными климатическими условиями.
Николай Харитонов отметил, что Дальний Восток является особой территорией с суровыми климатическими условиями, а для того чтобы люди туда приезжали и оставались, им необходима мотивация. Такой мотивацией могло бы стать возвращение прежнего возраста выхода на пенсию.
Николай Харитонов также отметил, что средняя зарплата в ДФО невысокая по сравнению со среднероссийским значением, покупательная способность населения низкая, а продолжительность жизни короткая.
Реализация инициативы депутата может обойтись бюджету в 16,2 млрд рублей и затронуть 1,2 млн человек.
Напомним, в конце 2018 года российские власти повысили возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.